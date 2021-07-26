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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:16

  _hunter написав:Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили?


В утюге нет источников радиочастотного излучения. Поэтому в укрчастотнадзоре его регистрировать и получать разрешение не нужно :)

К тому-же в бытовой электронике, которая потенциально может быть источником утечки радиочастотных излучений в электросеть, на входе есть фильтры. Например СВЧ печь, можете раскрутить и найдете во входных цепях со стороны сети ФНЧ, блокирующий попадание радиочастотных колебаний от магнетрона в электросеть.

Бывают конечно случаи, когда фильтр ломается или китайцы на нем могут сэкономить и тогда такая аппаратура действительно может фонить в сеть. Если это кому-то помешает, он обратится в укрчастотнадзор они отправят специальную машину, которая пеленгует источник излучения и они заставят отключить такое оборудование. А при злоупотреблении выпишут штраф и конфискуют оборудование.

  _hunter написав:Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема.


Вы совершенно не понимаете обсуждаемый вопрос. Даже поверхностно.

Если "помеха" модема на расстоянии считанных сантиметров становится нерегистрируемой, то такой модем не сможет никуда ничего передавать. Т.к. данные он передает с помощью этой самой помехи. И чтобы на другой стороне ктото смог её принять, помеха эта должна быть очень даже хорошо регистрируемой. :wink:

Уж поверьте, со сторны потребителя, где будет установлен такой модем, мощность помехи будет значительно выше, чем на подстанции где установлен второй модем.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:18

  Цитрин написав:...
Вы не слышали о случаях, когда заставляли отключать мощные насосы с китайским инвертором, установленные без надлежащих фильтров?

Это кстати довольно серьезное нарушение, если помеха попадет в полосу спецслужб, таких как связь диспетчера с самолетами и т.п., за это можно получить серьезных люлей... :D

Не слышал. Заставлял, как я понимаю -- тот же самый суд, что и счетчик с модемом снять заставил? :lol:

А если не попадет -- можно и не получить :lol: . Спасибо КЭП!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:24

  _hunter написав:Не слышал. Заставлял, как я понимаю -- тот же самый суд, что и счетчик с модемом снять заставил? :lol:


Нет, это происходит без суда. Частотнадзор пеленгует источник, приезжает и вставляет клизму. По закону могут оборудование конфисковать, но обычно там люди адекватные и если источник без конфликтов отключат, то на первый раз могут просто выписать предупреждение. :D

Если помеха попадет в полосу служб аэропорта, то могут конечно и в суд подать, за создание аварийной обстановки для самолетов или как-то так.

Для источников помех ситуация по сути такая-же как с применением оружия. Нужен дозвіл.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили?


В утюге нет источников радиочастотного излучения. Поэтому в укрчастотнадзоре его регистрировать и получать разрешение не нужно :)

К тому-же в бытовой электронике, которая потенциально может быть источником утечки радиочастотных излучений в электросеть, на входе есть фильтры. Например СВЧ печь, можете раскрутить и найдете во входных цепях со стороны сети ФНЧ, блокирующий попадание радиочастотных колебаний от магнетрона в электросеть.

Бывают конечно случаи, когда фильтр ломается или китайцы на нем могут сэкономить и тогда такая аппаратура действительно может фонить в сеть. Если это кому-то помешает, он обратится в укрчастотнадзор они отправят специальную машину, которая пеленгует источник излучения и они заставят отключить такое оборудование. А при злоупотреблении выпишут штраф и конфискуют оборудование.

  _hunter написав:Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема.


Вы совершенно не понимаете обсуждаемый вопрос. Даже поверхностно.

Если "помеха" модема на расстоянии считанных сантиметров становится нерегистрируемой, то такой модем не сможет никуда ничего передавать. Т.к. данные он передает с помощью этой самой помехи. И чтобы на другой стороне ктото смог её принять, помеха эта должна быть очень даже хорошо регистрируемой. :wink:

Уж поверьте, со сторны потребителя, где будет установлен такой модем, мощность помехи будет значительно выше, чем на подстанции где установлен второй модем.


Так и в кабельном модеме нет. О чем спор? :roll:

Модемы, кстати, часто на перерегистрацию носились? -- или те времена амвросий не застал? А сетевые карточки?..

Ну да "по воздуху" передавать не сможет. Но нам это и не нужно: для передачи у нас провод есть -- до другой стороны. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Не слышал. Заставлял, как я понимаю -- тот же самый суд, что и счетчик с модемом снять заставил? :lol:


Нет, это происходит без суда. Частотнадзор пеленгует источник, приезжает и вставляет клизму. По закону могут оборудование конфисковать, но обычно там люди адекватные и если источник без конфликтов отключат, то на первый раз могут просто выписать предупреждение. :D

Если помеха попадет в полосу служб аэропорта, то могут конечно и в суд подать, за создание аварийной обстановки для самолетов или как-то так.

Для источников помех ситуация по сути такая-же как с применением оружия. Нужен дозвіл.

Ну да. Одна радость: бытовые устройства их не создают -- "париться" не о чем :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:36

  _hunter написав:Так и в кабельном модеме нет. О чем спор? :roll:


Если вы про те модемы, что на телефонную линию ставятся - они специально для этого проектируются, такое обрудование должно быть сертифицированно, а телефонная линия специально прокладывается с учетом передачи данных поэтому имеет определенные требования, обусловленные волновым импедансом линии. Как-раз таки для того, чтобы снизить излучение от линии.

Электросети для этого не предназначены и прокладываются иначе, поэтому использовать электросеть для телекоммуникационных задач недопустимо.

  _hunter написав:Ну да "по воздуху" передавать не сможет. Но нам это и не нужно: для передачи у нас провод есть -- до другой стороны. :lol:


Еще раз. Электросеть на всем участке от потребителя до подстанции будет выступать передающей антенной и излучать помехи.

Кроме того, в электросеть включаются различные электроприборы и наличие такой помехи может помешать их нормальной работе. И документально зафиксировать факт такого нарушения для связиста или радиолюбителя достаточно легко.

Электросеть не предназначена для телекоммуникаций.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47

  _hunter написав:Ну да. Одна радость: бытовые устройства их не создают -- "париться" не о чем :lol:


Нормальные приборы - да, не создают. Есть проблема с китайскими поделками, зарядками и светодиодными лампами, они довольно сильно фонят и часто не вписываются в нормативы, но не настолько чтобы их шум можно было на подстанции услышать как от модема.

Серьезные помехи могут создать мощные нагрузки типа мощных инверторов на киловаттные мощности, при подключении без фильтра или та-же СВЧ печь, опять-же если удалить из нее фильтр. Но это единичные случаи.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:53

  Цитрин написав:Электросеть не предназначена для телекоммуникаций.

:D
Гуглимо, що таке "Powerline adapter". Для прикладу:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:00

  _hunter написав:Модемы, кстати, часто на перерегистрацию носились? -- или те времена амвросий не застал? А сетевые карточки?..


Вы часто видели модемы или сетевые карточки, которые использовали электросеть в качестве среды передачи? Не задумывались, почему для них своя сеть?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Так и в кабельном модеме нет. О чем спор? :roll:


Если вы про те модемы, что на телефонную линию ставятся - они специально для этого проектируются, такое обрудование должно быть сертифицированно, а телефонная линия специально прокладывается с учетом передачи данных поэтому имеет определенные требования, обусловленные волновым импедансом линии. Как-раз таки для того, чтобы снизить излучение от линии.

Электросети для этого не предназначены и прокладываются иначе, поэтому использовать электросеть для телекоммуникационных задач недопустимо.

  _hunter написав:Ну да "по воздуху" передавать не сможет. Но нам это и не нужно: для передачи у нас провод есть -- до другой стороны. :lol:


Еще раз. Электросеть на всем участке от потребителя до подстанции будет выступать передающей антенной и излучать помехи.

Кроме того, в электросеть включаются различные электроприборы и наличие такой помехи может помешать их нормальной работе. И документально зафиксировать факт такого нарушения для связиста или радиолюбителя достаточно легко.

Электросеть не предназначена для телекоммуникаций.

Так и счетчики ЭЭ не в китайском подвальчике проектируются. И все необходимые сертификаты у них есть -- можно в паспорте на устройство убедится.

А ее никто и не использует.

Еще раз. Помехи, которые не поддаются регистрации на расстоянии считанных сантиметров от проводника.

Зафиксировать -- легко. Одна беда: доказать что ее там быть не должно вряд ли получится :lol:

Еще раз: советую прочитать -- да хоть в словарике -- что это слово значит...
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