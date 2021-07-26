За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

Додано: Сер 28 лип, 2021 11:16

_hunter написав: Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили? Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили?

_hunter написав: Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема. Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема.

В утюге нет источников радиочастотного излучения. Поэтому в укрчастотнадзоре его регистрировать и получать разрешение не нужноК тому-же в бытовой электронике, которая потенциально может быть источником утечки радиочастотных излучений в электросеть, на входе есть фильтры. Например СВЧ печь, можете раскрутить и найдете во входных цепях со стороны сети ФНЧ, блокирующий попадание радиочастотных колебаний от магнетрона в электросеть.Бывают конечно случаи, когда фильтр ломается или китайцы на нем могут сэкономить и тогда такая аппаратура действительно может фонить в сеть. Если это кому-то помешает, он обратится в укрчастотнадзор они отправят специальную машину, которая пеленгует источник излучения и они заставят отключить такое оборудование. А при злоупотреблении выпишут штраф и конфискуют оборудование.Вы совершенно не понимаете обсуждаемый вопрос. Даже поверхностно.Если "помеха" модема на расстоянии считанных сантиметров становится нерегистрируемой, то такой модем не сможет никуда ничего передавать. Т.к. данные он передает с помощью этой самой помехи. И чтобы на другой стороне ктото смог её принять, помеха эта должна быть очень даже хорошо регистрируемой.Уж поверьте, со сторны потребителя, где будет установлен такой модем, мощность помехи будет значительно выше, чем на подстанции где установлен второй модем.