За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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_hunter написав:Модемы, кстати, часто на перерегистрацию носились? -- или те времена амвросий не застал? А сетевые карточки?..
Вы часто видели модемы или сетевые карточки, которые использовали электросеть в качестве среды передачи? Не задумывались, почему для них своя сеть?
Так стопэ. Не далее чем сегодня амвросий утверждал:
Цитрин написав:электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.
Теперь амвросий начинает понимать, что есть "сети", которые более некоторые?..