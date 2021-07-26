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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:12

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Модемы, кстати, часто на перерегистрацию носились? -- или те времена амвросий не застал? А сетевые карточки?..


Вы часто видели модемы или сетевые карточки, которые использовали электросеть в качестве среды передачи? Не задумывались, почему для них своя сеть?

Так стопэ. Не далее чем сегодня амвросий утверждал:
  Цитрин написав:электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии
и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.

Теперь амвросий начинает понимать, что есть "сети", которые более некоторые?..
_hunter
 
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