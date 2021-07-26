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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:12

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Модемы, кстати, часто на перерегистрацию носились? -- или те времена амвросий не застал? А сетевые карточки?..


Вы часто видели модемы или сетевые карточки, которые использовали электросеть в качестве среды передачи? Не задумывались, почему для них своя сеть?

Так стопэ. Не далее чем сегодня амвросий утверждал:
  Цитрин написав:электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии
и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.

Теперь амвросий начинает понимать, что есть "сети", которые более некоторые?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

  NetSerpent написав:Гуглимо, що таке "Powerline adapter". Для прикладу:
TL-PA4010 KIT
Сертифікований в Україні і є у вільному продажі.


Такой адаптер работает в пределах квартиры, т.к. он работает на высоких частотах для которых мощность сигнала быстро затухает с расстоянием. Он дает довольно высокий уровень помех, но за счет высоких частот они излучаются в основном в квартире.

Модему которому нужно добить аж до подстанции, прийдется использовать более низкие частоты, поэтому излучать будет весь кабель от квартиры до подстанции.

Во вторых если кому-то мешают помехи этого адаптера он его выключит и все. А вот со счетчиком так не выйдет. Облэнерго по сути ставит в квартиру источник помех, на установку которого потребитель согласия не давал. Не говоря о том, что он еще и за пределами квартиры будет фонить.

О том, что счетчик с таким модемом может быть дистанционно перепрограммирован без нарушения пломбы я уж не говорю...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:39

  _hunter написав:Так стопэ. Не далее чем сегодня амвросий утверждал:


Какой амвросий, что утверждал? Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть. У них разные функции и разные требования. Телекомуникационная - для передачи данных. Электрическая - для доставки электропитания. Так понятно?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:39

Re: За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильник

Из личного опыта: у нас в офисе в памятнике архитектуры перекладывали сетку.

Ай-Ти-шнеги замучились: оказывается (для меня, НЕ для них) в одном коробе НЕЛЬЗЯ прокладывать и сетевой, и силовой (на 220 в.) провод; они НЕ могут прокладываться даже параллельно в соседних коробах (или короб с сетевым рядом со спрятанным в стене силовым) - ЛИШЬ пересекаться!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:57

Re: За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильник

  Цитрин написав:Как я вижу ситуацию, электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку",

И какова должна быть мощность этого радиосигнала, чтобы он достал от квартиры до подстанции, расположенной часто в нескольких км от квартиры и при этом радиосигналы от всех оснащенных такими счетчиками расположенных по пути к подстанции квартир/домов не искажались? Или в каждом таком счетчике стоит сим-карта и они передают показания через оператора мобильной связи?

  Цитрин написав:Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть. У них разные функции и разные требования. Телекомуникационная - для передачи данных. Электрическая - для доставки электропитания. Андерстенд?


Связь по ЛЭП
...
Однако на данный момент стандарт HomePlug AV поднял скорость передачи данных до 500 Мбит/с.
...
В связи с тем, что PLC использует готовые коммуникации, PowerLine-технология может быть использована в автоматизации технологических процессов, связывая блоки автоматизации по электропроводам или другим видам проводов.
...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%AD%D0%9F

Андерстенд?
yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:25

  Цитрин написав:
  NetSerpent написав:Гуглимо, що таке "Powerline adapter". Для прикладу:
TL-PA4010 KIT
Сертифікований в Україні і є у вільному продажі.


Такой адаптер работает в пределах квартиры, т.к. он работает на высоких частотах для которых мощность сигнала быстро затухает с расстоянием. Он дает довольно высокий уровень помех, но за счет высоких частот они излучаются в основном в квартире.

Модему которому нужно добить аж до подстанции, прийдется использовать более низкие частоты, поэтому излучать будет весь кабель от квартиры до подстанции.

Во вторых если кому-то мешают помехи этого адаптера он его выключит и все. А вот со счетчиком так не выйдет. Облэнерго по сути ставит в квартиру источник помех, на установку которого потребитель согласия не давал. Не говоря о том, что он еще и за пределами квартиры будет фонить.

О том, что счетчик с таким модемом может быть дистанционно перепрограммирован без нарушения пломбы я уж не говорю...


Кто-то никогда не слышал про ADSL на обычной "лапше"?.. -- бывает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Так стопэ. Не далее чем сегодня амвросий утверждал:


Какой амвросий, что утверждал? Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть. У них разные функции и разные требования. Телекомуникационная - для передачи данных. Электрическая - для доставки электропитания. Так понятно?

Я же прямо в том сообщении процитировал что именно амвросий утверждал.

>>> Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть.
ну да. То, что ко второй УкрЧастотНадзор никакого отношения не имеет амвросий наконец-то согласился?

>>> У них разные функции и разные требования.
В очередной раз: преогромнейшее спасибище, Кэп!

>>> Электрическая - для доставки электропитания.
А теперь внимание, вопрос: запрет на передачу телеметрии по своей же сети где прописан? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:42

  Миша-клиент написав:Из личного опыта: у нас в офисе в памятнике архитектуры перекладывали сетку.

Ай-Ти-шнеги замучились: оказывается (для меня, НЕ для них) в одном коробе НЕЛЬЗЯ прокладывать и сетевой, и силовой (на 220 в.) провод; они НЕ могут прокладываться даже параллельно в соседних коробах (или короб с сетевым рядом со спрятанным в стене силовым) - ЛИШЬ пересекаться!

Даже на расстоянии в километр, например? :roll:

Все они могут:
https://samelectrik.ru/kak-nuzhno-prokl ... belya.html
да
https://www.proektant.org/index.php?topic=34889.0
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:19

  _hunter написав:>>> Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть.
ну да. То, что ко второй УкрЧастотНадзор никакого отношения не имеет


Укрчастотнадзор имеет отношение к помехам излучаемым проводами сети. Которые создает модем в счетчике. Ясно?

  _hunter написав:А теперь внимание, вопрос: запрет на передачу телеметрии по своей же сети где прописан? :roll:


Запрет на передачу телеметрии нигде не прописан, подключай GSM модем и передавай через сети сотовых операторов, как это делают все остальные. Сотовый оператор оплачивает ренту за использование частотного ресурса и имеет дозвіл.

Прописан запрет на излучение электромагнитных волн в радиочастотном спектре без дозвіла. Без разницы чем именно они излучаются - хоть проводами электросети, хоть специализированным постановщиком помех.

Еще вроде прописано требование согласия потребителя на установку узла телекомуникационной сети на территории потребителя в договоре.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:31

  Цитрин написав:
  _hunter написав:>>> Есть телекомуникационные сеть, есть электрическая сеть.
ну да. То, что ко второй УкрЧастотНадзор никакого отношения не имеет


Укрчастотнадзор имеет отношение к помехам излучаемым проводами сети. Которые создает модем в счетчике. Ясно?

  _hunter написав:А теперь внимание, вопрос: запрет на передачу телеметрии по своей же сети где прописан? :roll:


Запрет на передачу телеметрии нигде не прописан, подключай GSM модем и передавай через сети сотовых операторов, как это делают все остальные. Сотовый оператор оплачивает ренту за использование частотного ресурса и имеет дозвіл.

Прописан запрет на излучение электромагнитных волн в радиочастотном спектре без дозвіла. Без разницы чем именно они излучаются - хоть проводами электросети, хоть специализированным постановщиком помех.

Еще вроде прописано требование согласия потребителя на установку узла телекомуникационной сети на территории потребителя в договоре.


Но он их не создает. Вот так -- ясно?

Я же, вроде, русским языком написал: "по своей же сети". Это, на всякий случай: по своим же "электро-проводам".

Т.е. если никакого излучения электромагнитных волн в радиочастотном спектре нет -- все ОК? :wink:

Территория потребителя в договоре начинается ровно _за_ счетчиком :lol:
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