За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

NetSerpent написав: Гуглимо, що таке "Powerline adapter". Для прикладу:

TL-PA4010 KIT

Сертифікований в Україні і є у вільному продажі. Гуглимо, що таке "Powerline adapter". Для прикладу:Сертифікований в Україні і є у вільному продажі.

Такой адаптер работает в пределах квартиры, т.к. он работает на высоких частотах для которых мощность сигнала быстро затухает с расстоянием. Он дает довольно высокий уровень помех, но за счет высоких частот они излучаются в основном в квартире.Модему которому нужно добить аж до подстанции, прийдется использовать более низкие частоты, поэтому излучать будет весь кабель от квартиры до подстанции.Во вторых если кому-то мешают помехи этого адаптера он его выключит и все. А вот со счетчиком так не выйдет. Облэнерго по сути ставит в квартиру источник помех, на установку которого потребитель согласия не давал. Не говоря о том, что он еще и за пределами квартиры будет фонить.О том, что счетчик с таким модемом может быть дистанционно перепрограммирован без нарушения пломбы я уж не говорю...