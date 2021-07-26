За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

На ЛЭП стоят фильтры, а по поводу PLC в бытовых сетях - да-да, читайте внимательно:
Не может серьёзно рассматриваться как надёжная технология передачи данных ввиду уязвимости для помех из общих электросетей и несоответствия нормам по электромагнитной совместимости как по приёму (уязвимость для помех из электросети, сигналов КВ передатчиков), так и по передаче сигналов (создание помех в электросеть и КВ приёмникам).
Создаёт помехи в коротковолновом диапазоне, что особенно чувствительно для службы любительской радиосвязи (ЛСР), учитывая, что ЛСР использует КВ частоты исключительно на официальной и разрешительной основе в государственных органах, ЛСР имеет безусловный приоритет перед PLC.
Кстати благодаря этой цитате понял как решался вопрос с заменой счетчика с модемом на счетчик без онного... Ключевой момент - приоритет использования частоты...
По закону любительская служба радиосвязи имеет приоритет на использование частотного ресурса, поєтому достаточно радиолюбителю пожаловаться на помехи и модем по закону обязаны убрать, даже если на модем есть сертификаты и дозвіл
Причем жаловаться можно не только на модем в своем счетчике, но и на модем в счетчиках соседних домов, если они создают помеху - тоже обязаны убрать