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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:36

  yanyura написав:Связь по ЛЭП


На ЛЭП стоят фильтры, а по поводу PLC в бытовых сетях - да-да, читайте внимательно:
Не может серьёзно рассматриваться как надёжная технология передачи данных ввиду уязвимости для помех из общих электросетей и несоответствия нормам по электромагнитной совместимости как по приёму (уязвимость для помех из электросети, сигналов КВ передатчиков), так и по передаче сигналов (создание помех в электросеть и КВ приёмникам).
Создаёт помехи в коротковолновом диапазоне, что особенно чувствительно для службы любительской радиосвязи (ЛСР), учитывая, что ЛСР использует КВ частоты исключительно на официальной и разрешительной основе в государственных органах, ЛСР имеет безусловный приоритет перед PLC.


Кстати благодаря этой цитате понял как решался вопрос с заменой счетчика с модемом на счетчик без онного... Ключевой момент - приоритет использования частоты...

По закону любительская служба радиосвязи имеет приоритет на использование частотного ресурса, поєтому достаточно радиолюбителю пожаловаться на помехи и модем по закону обязаны убрать, даже если на модем есть сертификаты и дозвіл :)

Причем жаловаться можно не только на модем в своем счетчике, но и на модем в счетчиках соседних домов, если они создают помеху - тоже обязаны убрать :D
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