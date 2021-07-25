Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 млн кВт-год, імпорт не здійснювався.
Дивися повний текст Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 мільйона кВт-год.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:56
Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 мільйона кВт-год.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23
p_a_l
Вот тут очень подробно рассказано почём покупают и продают
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