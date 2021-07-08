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Борги за тепло обклали відсотками: чи потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Кияни, що мають борги за комунальні послуги, почали отримувати платіжки із новими нарахуваннями.
Дивися повний текст Борги за тепло обклали відсотками: чи потрібно сплачувати додаткові нарахування
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:40
а грабёж простых украинцев продолжается..
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