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Борги за тепло обклали
відсотками: чи потрібно...

Борги за тепло обклали відсотками: чи потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:39

Борги за тепло обклали відсотками: чи потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни, що мають борги за комунальні послуги, почали отримувати платіжки із новими нарахуваннями.

Дивися повний текст Борги за тепло обклали відсотками: чи потрібно сплачувати додаткові нарахування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:40

а грабёж простых украинцев продолжается..
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