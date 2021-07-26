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Люксембург відкриває
кордони для українців

Люксембург відкриває кордони для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19

Люксембург відкриває кордони для українців

Пропонуємо до обговорення:
Українцям дозволили в'їжджати до Люксембургу незалежно від мети поїздки.

Дивися повний текст Люксембург відкриває кордони для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19

Хорошо! Теперь украинцы массово попрутся попить чашечку кофе в красивом месте. Нам всем именно этого всю жизнь не хватало.
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:45

Почему Польша не открывается для украинцев? А то Люксембург, Австрия, не тот ценновой сегмент
escape2015
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:15

Re: Люксембург відкриває кордони для українців

  escape2015 написав:Почему Польша не открывается для украинцев?

А зачем? Им это не нужно.
vitaliy_berdinskikh
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