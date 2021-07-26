Українцям дозволили в'їжджати до Люксембургу незалежно від мети поїздки.
Дивися повний текст Люксембург відкриває кордони для українців.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19
Люксембург відкриває кордони для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Люксембург відкриває кордони для українців.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19
Хорошо! Теперь украинцы массово попрутся попить чашечку кофе в красивом месте. Нам всем именно этого всю жизнь не хватало.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:45
Почему Польша не открывается для украинцев? А то Люксембург, Австрия, не тот ценновой сегмент
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:15
Re: Люксембург відкриває кордони для українців
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