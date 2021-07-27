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У Realme може з'явитися бездротова
зарядка в стилі Apple...

У Realme може з'явитися бездротова зарядка в стилі Apple...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:27

У Realme може з'явитися бездротова зарядка в стилі Apple...

Пропонуємо до обговорення:
Не виключено, що в асортименті китайської компанії Realme незабаром з'явиться нова система підзарядки гаджетів.

Дивися повний текст У Realme може з'явитися бездротова зарядка в стилі Apple MagSafe.
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