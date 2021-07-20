Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54
У Києві посилили правила для маршруток
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Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
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