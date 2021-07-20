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У Києві посилили
правила для маршруток

У Києві посилили правила для маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54

У Києві посилили правила для маршруток

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54

Стоимость проезда соответственно возрастёт)))
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