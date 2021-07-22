Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54
У Києві посилили правила для маршруток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:42
22 градуси в салоні маршрутки, якщо ззовні температура вище 30 градусів просто нереально забезпечити, та і не треба, це буде дубак.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47
А там регулируется график? Почему вечером последние маршрутки отправляются переполненые? Водители ждут пока салон не заполнится полностью минимум с 2 поездов метро. и это время пандемии.. Кроме того некоторые маршруты имеют монополию то есть они не дублируются например троллейбусами. Кроме того, в пределах 1 маршрута работает один перевозчик А это признак монополии. Опять-таки указанный выше пример он будет стоять и ждать до последнего, тромбуя людей в салон как бычков в консерву. И никто ему не составит конкуренцию. Почему Например нельзя пустить внутри одного маршрута несколько перевозчиков с разным подвижным составом и с разными ценами? Почему водители на одной остановке стоят по полчаса? Кто будет регулировать Сколько времени водитель имеет право стоять на одной остановке? Скорость передвижения? В начале в рыбных местах они стоят ждут по полчаса а потом несутся превышая всё скорости кидая людей по салону как мячики. Вот мне нравятся эти большие жёлтые новые троллейбусы едут плавно солидно комфортно много места и эти Богданы это же какой-то кошмар...
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:49
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:47
И последний шаг в реформе - размер оплаты проезда в зависимости от расстояния.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:44
Там человек имел в виду "просто открывая окна"/"на имеющейся технике"
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:31
Дуже сподобалось "Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди". А якщо не підпишуть, то працювати більше не будуть. Але це "добровільно".
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