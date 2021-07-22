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У Києві посилили
правила для маршруток

У Києві посилили правила для маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54

У Києві посилили правила для маршруток

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Дивися повний текст У Києві посилили правила для маршруток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:54

Стоимость проезда соответственно возрастёт)))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:42

22 градуси в салоні маршрутки, якщо ззовні температура вище 30 градусів просто нереально забезпечити, та і не треба, це буде дубак.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47

А там регулируется график? Почему вечером последние маршрутки отправляются переполненые? Водители ждут пока салон не заполнится полностью минимум с 2 поездов метро. и это время пандемии.. Кроме того некоторые маршруты имеют монополию то есть они не дублируются например троллейбусами. Кроме того, в пределах 1 маршрута работает один перевозчик А это признак монополии. Опять-таки указанный выше пример он будет стоять и ждать до последнего, тромбуя людей в салон как бычков в консерву. И никто ему не составит конкуренцию. Почему Например нельзя пустить внутри одного маршрута несколько перевозчиков с разным подвижным составом и с разными ценами? Почему водители на одной остановке стоят по полчаса? Кто будет регулировать Сколько времени водитель имеет право стоять на одной остановке? Скорость передвижения? В начале в рыбных местах они стоят ждут по полчаса а потом несутся превышая всё скорости кидая людей по салону как мячики. Вот мне нравятся эти большие жёлтые новые троллейбусы едут плавно солидно комфортно много места и эти Богданы это же какой-то кошмар...
softfavorite
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:49

  0mage0 написав:22 градуси в салоні маршрутки, якщо ззовні температура вище 30 градусів просто нереально забезпечити, та і не треба, це буде дубак.


Тоесть в Дубае это возможно, а у нас значит нереально? Очень интересно, очень...
info_2021
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:47

И последний шаг в реформе - размер оплаты проезда в зависимости от расстояния.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:44

  info_2021 написав:
  0mage0 написав:22 градуси в салоні маршрутки, якщо ззовні температура вище 30 градусів просто нереально забезпечити, та і не треба, це буде дубак.


Тоесть в Дубае это возможно, а у нас значит нереально? Очень интересно, очень...

Там человек имел в виду "просто открывая окна"/"на имеющейся технике" :lol:
_hunter
 
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Дуже сподобалось "Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди". А якщо не підпишуть, то працювати більше не будуть. Але це "добровільно".
alt402
 
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