У Києві посилили правила для маршруток

Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47

А там регулируется график? Почему вечером последние маршрутки отправляются переполненые? Водители ждут пока салон не заполнится полностью минимум с 2 поездов метро. и это время пандемии.. Кроме того некоторые маршруты имеют монополию то есть они не дублируются например троллейбусами. Кроме того, в пределах 1 маршрута работает один перевозчик А это признак монополии. Опять-таки указанный выше пример он будет стоять и ждать до последнего, тромбуя людей в салон как бычков в консерву. И никто ему не составит конкуренцию. Почему Например нельзя пустить внутри одного маршрута несколько перевозчиков с разным подвижным составом и с разными ценами? Почему водители на одной остановке стоят по полчаса? Кто будет регулировать Сколько времени водитель имеет право стоять на одной остановке? Скорость передвижения? В начале в рыбных местах они стоят ждут по полчаса а потом несутся превышая всё скорости кидая людей по салону как мячики. Вот мне нравятся эти большие жёлтые новые троллейбусы едут плавно солидно комфортно много места и эти Богданы это же какой-то кошмар...