Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складність підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29
«Центренерго» заявляє про складнощі підготовки до...
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Дивися повний текст «Центренерго» заявляє про складнощі підготовки до опалювального сезону.
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