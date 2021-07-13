Президент України Володимир Зеленський заявив, що з тарифами на газ і світло для українців з 1 серпня сюрпризів не буде.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і електрику для українців.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:18
Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і електрику для українців.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:18
а що воно там розказувало своїм прихильникам про "есть идея как снизить тарифы на тепло на 50%"? Фсьо вже???
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:25
Как уже заебал этот популизм. Есть те, кто не может 1,68 платить. И что? Значит я за них должен что-ли теперь платить? Почему рыночную цену на хлеб или картошку никто не субсидирует бедным за счет богатых? Цена на электроэнергию должна быть одна для всех и равняться коммерческому тарифу и точка. Без всяких спекуляций. Даже при цене в 3 грн. Это будет 300 грн., на 100 гривен больше, чем сейчас. Что это за люди, которые 100 гривен заплатить не могут?
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:32
вопрос в том что атомную энергетику валят в угоду ахметки.
а ахметка считает уголь дважды для горячей воды и для электричества... хотя вода побочный продукт.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:39
Re: Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...
Электроэнергия в любом случае всем должна идти по одной цене, без спекуляций на малоимущих
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