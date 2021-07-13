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Зеленський пояснив, що
буде з тарифами на газ і...

Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:18

Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з тарифами на газ і світло для українців з 1 серпня сюрпризів не буде.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і електрику для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:18

а що воно там розказувало своїм прихильникам про "есть идея как снизить тарифы на тепло на 50%"? Фсьо вже???
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:25

Как уже заебал этот популизм. Есть те, кто не может 1,68 платить. И что? Значит я за них должен что-ли теперь платить? Почему рыночную цену на хлеб или картошку никто не субсидирует бедным за счет богатых? Цена на электроэнергию должна быть одна для всех и равняться коммерческому тарифу и точка. Без всяких спекуляций. Даже при цене в 3 грн. Это будет 300 грн., на 100 гривен больше, чем сейчас. Что это за люди, которые 100 гривен заплатить не могут?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:32

  yevgenmuza написав:Как уже заебал этот популизм. Есть те, кто не может 1,68 платить. И что? Значит я за них должен что-ли теперь платить? Почему рыночную цену на хлеб или картошку никто не субсидирует бедным за счет богатых? Цена на электроэнергию должна быть одна для всех и равняться коммерческому тарифу и точка. Без всяких спекуляций. Даже при цене в 3 грн. Это будет 300 грн., на 100 гривен больше, чем сейчас. Что это за люди, которые 100 гривен заплатить не могут?


вопрос в том что атомную энергетику валят в угоду ахметки.
а ахметка считает уголь дважды для горячей воды и для электричества... хотя вода побочный продукт.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:39

Re: Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...

Электроэнергия в любом случае всем должна идти по одной цене, без спекуляций на малоимущих
yevgenmuza
 
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Убрать льготы и субсидии сделать для реально малоимущих и наступит момент истины...
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:37

Так для тих, хто не може платити 1.68 вже зараз є субсидії... Навіщо робити ще додатково пільгу?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:48

  rapyd777 написав:Убрать льготы и субсидии сделать для реально малоимущих и наступит момент истины...

Эти "малоимущие" меня как то смущают, особенно малоимущие которые хотят быть такими.
Igorten
 
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