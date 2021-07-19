Відповідне рішення внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.
Дивися повний текст Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику (оновлено).
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:12
Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику (оновлено).
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