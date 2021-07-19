RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін прийняв остаточне рішення
про тарифи на електрику...

Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:12

Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.

Дивися повний текст Кабмін прийняв остаточне рішення про тарифи на електрику (оновлено).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:13

И за этих окончательных решений, третий месяц наперед плачу.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 26 лип, 2021 15:21
44 63166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 14:12
Цитрин
До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників
R2 » Вів 27 лип, 2021 13:12
3 57866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 13:30
sopkotomhu
Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Пон 19 лип, 2021 09:12
110 68164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 09:08
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33448)
28.07.2021 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.