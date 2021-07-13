Після закінчення другого етапу реформи децентралізації в Україні потрібно провести детальний аудит проведених заходів. Він допоможе виправити допущені помилки та прорахунки.
Дивися повний текст Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:50
Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації
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Дивися повний текст Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації.
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:50
Таке враження, що у нього задача спаскудити те, що було успішно впроваджено ранвше.
Бубочці мало грошей в центрі? Треба забрати з регіонів?
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