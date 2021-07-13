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Зеленський анонсував аудит
реформи децентралізації

Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:50

Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації

Пропонуємо до обговорення:
Після закінчення другого етапу реформи децентралізації в Україні потрібно провести детальний аудит проведених заходів. Він допоможе виправити допущені помилки та прорахунки.

Дивися повний текст Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:50

Таке враження, що у нього задача спаскудити те, що було успішно впроваджено ранвше.
Бубочці мало грошей в центрі? Треба забрати з регіонів?
apyvovar
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