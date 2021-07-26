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Близько 126 мільйонів гривень:
у Нафтогазі назвали...

Близько 126 мільйонів гривень: у Нафтогазі назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:13

Близько 126 мільйонів гривень: у Нафтогазі назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Премії менеджменту "Нафтогазу" порахували наперед. Наглядова рада Нафтогазу вже оголосила відповідні виплати чотирьом членам правління за 2021 рік.

Дивися повний текст Близько 126 мільйонів гривень: у Нафтогазі назвали загальну суму премій 4 топменеджерам у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:13

И шо это за премии ... за реализацию целей в среднесрочных проектах?...случайно не торговля дровами ?
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:40

Наблюдательный совет компании уже объявил соответствующие выплаты четырем членам правления за 2021 год.

Общая сумма выплат составляет около 126 миллионов гривен.

Премия вот за это:
Вівторок 27 липня 2021
...
В інтерв'ю РБК-Україна Юрій Вітренко розповідає про кадрові зміни в компанії, корпоративне управління в НАК, претензії з боку НАЗК і майбутнє реформи в держсекторі України.
...
105 мільярдів гривень збитку для держави за перший квартал 2021 року? Яким чином такий величезний збиток може перетворюватися на прибуток у звітності?

– Для цього і треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім.
...

https://daily.rbc.ua/ukr/show/yuriy-vit ... 64347.html
:?: :?: :?:
yanyura
 
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