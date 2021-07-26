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Цьогоріч перекази трудових мігрантів в Україну можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 20:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Дивися повний текст Цьогоріч перекази трудових мігрантів в Україну можуть сягнути $13,3 мільярда — НБУ
.
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