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ПриватБанк продав
земельні ділянки в Дніпрі

ПриватБанк продав земельні ділянки в Дніпрі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:49

ПриватБанк продав земельні ділянки в Дніпрі

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк продав через систему електронних торгів OpenMarket 7 земельних ділянок за стартовою ціною.

Дивися повний текст ПриватБанк продав земельні ділянки в Дніпрі.
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