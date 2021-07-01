|
|
ПриватБанк продав земельні ділянки в Дніпрі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 20:49
Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк продав через систему електронних торгів OpenMarket 7 земельних ділянок за стартовою ціною.
Дивися повний текст ПриватБанк продав земельні ділянки в Дніпрі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94719
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему