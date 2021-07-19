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Маск розкритикував Apple
за надмірне використання...

Маск розкритикував Apple за надмірне використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:30

Маск розкритикував Apple за надмірне використання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляє CNBC, Маск заявив напередодні під час телеконференції щодо прибутків Tesla.

Дивися повний текст Маск розкритикував Apple за надмірне використання кобальту в батареях гаджетів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:31

етот тот которий призивает майнить монетки сжигая тонни угля и урана
sopkotomhu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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