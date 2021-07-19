Про це, як повідомляє CNBC, Маск заявив напередодні під час телеконференції щодо прибутків Tesla.
Дивися повний текст Маск розкритикував Apple за надмірне використання кобальту в батареях гаджетів.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 22:30
Маск розкритикував Apple за надмірне використання...
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Дивися повний текст Маск розкритикував Apple за надмірне використання кобальту в батареях гаджетів.
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