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В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти...
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:43
Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники контрольно-пропускного пункту «Київ» дізналися про можливу протиправну схему і провели відправлення, яке прибуло з Таїланду. В пакунку знаходився смарагд, який видавали за штучний камінь.
Дивися повний текст В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти смарагд за $10 тисяч
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R2
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:43
Они бы ещё жирным шрифтом написали что это бижутерия.
На ниточку привяжи и на шею повесь, все теперь это личное украшение.
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straponesa
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:45
При пересечении границ Украины нет необходимости декларировать личные ювелирные украшения, которые надеты на человеке, даже с драгоценными камнями.
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straponesa
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:01
"швидше за все, є смарагдом"- то вони без гемологічної експертизи вилучили камінь та склали протокол про порушення митних правил? )))
цирк на дроті.
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unicdima
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Додано: Чет 29 лип, 2021 07:58
unicdima написав:
"швидше за все, є смарагдом"- то вони без гемологічної експертизи вилучили камінь та склали протокол про порушення митних правил? )))
цирк на дроті.
таке буває, коли країною керує шут-членограй....
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Slon_Nosov
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