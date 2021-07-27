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Середня зарплата українців
вперше в історії перевищила...

Середня зарплата українців вперше в історії перевищила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:07

Середня зарплата українців вперше в історії перевищила...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата у червні склала 525 доларів.

Дивися повний текст Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:08

И правда растут. Но вот нет учета часов. Если пересчитать на 168 рабочих часов то там не так весело будет. В запорожье так и платят 10к рабочим, только все бонусы срезали.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:17

В общем, живем! :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:35

Это пиар-статистика.Объективная оценка реальной зарплаты-это минималка,на которой сидит большая часть украинцев.А средняя-это сотни и миллионы чиновничьих плюс мизер пересичных и получаем красивые 500$.Кого дурим?Сами себя.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:42

  sena_2008atp написав:Это пиар-статистика.Объективная оценка реальной зарплаты-это минималка,на которой сидит большая часть украинцев.А средняя-это сотни и миллионы чиновничьих плюс мизер пересичных и получаем красивые 500$.Кого дурим?Сами себя.

Большая часть украинцев сидит "на официальной минималке" -- это несколько другая штука: черным налом они еще 2-3 ЗПшки получают -- тут рядышком тема про трудоустройство есть...
_hunter
 
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