Середня зарплата у червні склала 525 доларів.
Дивися повний текст Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:07
Середня зарплата українців вперше в історії перевищила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:08
И правда растут. Но вот нет учета часов. Если пересчитать на 168 рабочих часов то там не так весело будет. В запорожье так и платят 10к рабочим, только все бонусы срезали.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:42
Большая часть украинцев сидит "на официальной минималке" -- это несколько другая штука: черным налом они еще 2-3 ЗПшки получают -- тут рядышком тема про трудоустройство есть...
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:44
Статистика по Киеву? в обласных города что? люди едут работать за сотни км в столицу или в соседнюю Польшу, восток в Россию
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:58
Судячи по цьому, криза і відповідно знецінення гривні не за горами.
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