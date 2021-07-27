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У КМДА пояснили, чому подвоїли вартість будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення вдвічі вартості реконструкції Шулявського мостового переходу зумовлено, зокрема, необхідністю реконструювати прилеглі вулиці і вулиці, якими здійснюються шляхи об’їзду, оскільки наразі вони не відповідають чинним в Україні нормам.
Дивися повний текст У КМДА пояснили, чому подвоїли вартість будівництва Шулявської розв’язки
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:29
Кличко пояснил так: "Просто деньги нужны, вот и повысили" :-)
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