Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46
У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46
То есть главное условие - это не здоровые люди, низкий порог заболеваемости, а тупо большое кол-во вакцинированных. Это пять. Называется, мы будем вас кошмарить пока вы наши вакцины не используете, так как их нужно куда-то девать.
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