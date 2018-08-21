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У МОЗ назвали умову
скасування масок в Україні

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46

То есть главное условие - это не здоровые люди, низкий порог заболеваемости, а тупо большое кол-во вакцинированных. Это пять. Называется, мы будем вас кошмарить пока вы наши вакцины не используете, так как их нужно куда-то девать.
LOKY
 
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