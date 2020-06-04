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У МОЗ назвали умову
скасування масок в Україні

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46

То есть главное условие - это не здоровые люди, низкий порог заболеваемости, а тупо большое кол-во вакцинированных. Это пять. Называется, мы будем вас кошмарить пока вы наши вакцины не используете, так как их нужно куда-то девать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56

Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 29 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56

LOKY
То есть, чтобы не носить бронежилеты на линии фронта, главное условие - не здоровые солдаты, не низкое количество ранений, а тупо демилитаризация, прекращение боевых действий. Мы будем вас кошмарить, пока вы нашу броню не используете, так как ее надо куда-то девать. :twisted:
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:59

  0mage0 написав:Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.

Нет, вакцинированные и переболевшие вполне успешно могут разносить заразу, опасную напрямую для неболевших и невакцинированных, а опосредованно опасную и для всех остальных (путем появления новых мутаций, и путем нагрузки на систему здравоохранения вплоть до ее блокирования).
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:07

Можно не отменять, все равно никто не носит т.к. контроль по этому поводу полностью отсутствует!!!
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53

Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:56

  spread написав:Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?

Колоть любую, к какой есть доступ. Все (ну, кроме шпутника) сильно помогают против тяжелого (и дальше) течения болезни -- даже от Дельты.
Ну и конечно маски/изоляция -- вот это все -- никто не отменял :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32

«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.


Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:53

  spread написав:Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
Рекомендую посмотреть это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=E7KVL-vj4Kk
Много ответов на многие вопросы.
Grover
 
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