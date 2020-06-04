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У МОЗ назвали умову
скасування масок в Україні

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57

  yanyura написав:
«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.


Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.

Просто главный санврач Украины по инерции (на мериканский манер) называет маской то, что "на руси" называют респиратором :lol: -- "что-то" с классом защиты FFP1/2/3. И вот оно вполне защищает и носящего. Марлевые тряпочки, понятное дело, не защищают никого ни от чего :lol:
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