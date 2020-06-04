Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46
У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56
Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 29 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:59
Нет, вакцинированные и переболевшие вполне успешно могут разносить заразу, опасную напрямую для неболевших и невакцинированных, а опосредованно опасную и для всех остальных (путем появления новых мутаций, и путем нагрузки на систему здравоохранения вплоть до ее блокирования).
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53
Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:56
Колоть любую, к какой есть доступ. Все (ну, кроме шпутника) сильно помогают против тяжелого (и дальше) течения болезни -- даже от Дельты.
Ну и конечно маски/изоляция -- вот это все -- никто не отменял
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32
Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:53
Рекомендую посмотреть это видео:
Много ответов на многие вопросы.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57
Просто главный санврач Украины по инерции (на мериканский манер) называет маской то, что "на руси" называют респиратором -- "что-то" с классом защиты FFP1/2/3. И вот оно вполне защищает и носящего. Марлевые тряпочки, понятное дело, не защищают никого ни от чего
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:31
_hunter
И чем отличается мое
от вашего
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