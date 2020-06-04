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У МОЗ назвали умову
скасування масок в Україні

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56

Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 29 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:59

  0mage0 написав:Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.

Нет, вакцинированные и переболевшие вполне успешно могут разносить заразу, опасную напрямую для неболевших и невакцинированных, а опосредованно опасную и для всех остальных (путем появления новых мутаций, и путем нагрузки на систему здравоохранения вплоть до ее блокирования).
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53

Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:56

  spread написав:Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?

Колоть любую, к какой есть доступ. Все (ну, кроме шпутника) сильно помогают против тяжелого (и дальше) течения болезни -- даже от Дельты.
Ну и конечно маски/изоляция -- вот это все -- никто не отменял :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32

«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.


Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:53

  spread написав:Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
Рекомендую посмотреть это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=E7KVL-vj4Kk
Много ответов на многие вопросы.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57

  yanyura написав:
«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.


Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.

Просто главный санврач Украины по инерции (на мериканский манер) называет маской то, что "на руси" называют респиратором :lol: -- "что-то" с классом защиты FFP1/2/3. И вот оно вполне защищает и носящего. Марлевые тряпочки, понятное дело, не защищают никого ни от чего :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:31

_hunter
И чем отличается мое
для защиты носящего

от вашего
защищает и носящего

:?:
yanyura
 
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