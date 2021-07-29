Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:46
У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:56
Так скасуйте для вакцинованих та для тих, хто перехворів менш як пів року назад.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 29 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:59
Нет, вакцинированные и переболевшие вполне успешно могут разносить заразу, опасную напрямую для неболевших и невакцинированных, а опосредованно опасную и для всех остальных (путем появления новых мутаций, и путем нагрузки на систему здравоохранения вплоть до ее блокирования).
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:53
Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:56
Колоть любую, к какой есть доступ. Все (ну, кроме шпутника) сильно помогают против тяжелого (и дальше) течения болезни -- даже от Дельты.
Ну и конечно маски/изоляция -- вот это все -- никто не отменял
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32
Странно, что главный санврач Украины не знает, что маска нужна не для защиты от распространения заболевшим, а наоборот, для защиты носящего от заболевших.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:53
Рекомендую посмотреть это видео:
Много ответов на многие вопросы.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57
Просто главный санврач Украины по инерции (на мериканский манер) называет маской то, что "на руси" называют респиратором -- "что-то" с классом защиты FFP1/2/3. И вот оно вполне защищает и носящего. Марлевые тряпочки, понятное дело, не защищают никого ни от чего
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:31
_hunter
И чем отличается мое
от вашего
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:08
Якщо нічого не потрібно оперувати, то з більшістю болячок людина може впоратися за допомогою препаратів та трав. Не полінуйтеся мати під рукою трави ромашки, кореня солодки голої, полину. Вони допомагають впоратись із запаленням при інфекціях дихальних шляхів. Вбиває людину не вірус, а реакція запалення організму, який намагається побороти вірус шляхом знищення інфікованих клітин.
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