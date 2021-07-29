У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

Сорян -- не там "не" прочитал -- уже устал, просто, читать "маски не защищают".
Но и от носящего они тоже чуть помогают -- были ролики на ТыТрубе с записями "чиханий" на куче кадров/секунду.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:17
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56
Именно в такой последовательности, как вы и написали )))
Вспомнила анекдот:
Пациент доктору:
- Как уберечься от СПИДа?
- Есть хороший способ. Надо надеть презерватив, смазать его подсолнечным маслом, надеть второй, смазать йодом, сверху забинтовать, смазать эпоксидной смолой. И главное - никаких половых контактов.
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