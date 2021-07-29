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У МОЗ назвали умову
скасування масок в Україні

У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:17

  yanyura написав:_hunter
И чем отличается мое
для защиты носящего

от вашего
защищает и носящего

:?:

Сорян -- не там "не" прочитал :oops: -- уже устал, просто, читать "маски не защищают".
Но и от носящего они тоже чуть помогают -- были ролики на ТыТрубе с записями "чиханий" на куче кадров/секунду.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56

  spread написав:Кто просветит?. Какой нужно вакцинироваться Джонсон & Джонсон, Файзер, Бионтех, Китайской или Индийской или все-таки русским спутником? Говорят что идет штамм Дельта и ни одна из выше перечисленных не поможет с ним. Какую колоть? Или любую?

Именно в такой последовательности, как вы и написали )))
Вспомнила анекдот:
Пациент доктору:
- Как уберечься от СПИДа?
- Есть хороший способ. Надо надеть презерватив, смазать его подсолнечным маслом, надеть второй, смазать йодом, сверху забинтовать, смазать эпоксидной смолой. И главное - никаких половых контактов.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:04

Народ носит маски, для галочки.
sergeykren4
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