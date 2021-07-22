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Списання коштів в Приват24:
в банку пояснили ситуацію

Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59

Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію

Пропонуємо до обговорення:
Деяким клієнтам Приват24 від ПриватБанку з ранку в четвер, 29 липня, почали приходити сповіщення про списання коштів з карток.

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