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Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Деяким клієнтам Приват24 від ПриватБанку з ранку в четвер, 29 липня, почали приходити сповіщення про списання коштів з карток.
Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
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