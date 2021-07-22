Деяким клієнтам Приват24 від ПриватБанку з ранку в четвер, 29 липня, почали приходити сповіщення про списання коштів з карток.
Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59
Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:13
lbqdljvf Вы серьёзно? Как народ уйдёт с Привата?
Им же до сих пор многие активно пользуются и не желают даже рассматривать альтернативу.
До сих пор есть такие физлица и юрлица, которые "я тебе скину на Приват и мне это бесплатно---а на остальные банки мне ДОРОГО!"
У меня в июле-2022 сдохнут по сроку две карты Привата (и заказывать новые вместо них не собираюсь), но остаётся ещё зарплатная. Приват многих на ЗП или пенс.проект подсадил.
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