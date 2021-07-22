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Списання коштів в Приват24:
в банку пояснили ситуацію

Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59

Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію

Пропонуємо до обговорення:
Деяким клієнтам Приват24 від ПриватБанку з ранку в четвер, 29 липня, почали приходити сповіщення про списання коштів з карток.

Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію.
R2
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Пробивает новое дно(
straponesa
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Приват деградирует с каждым днём (
lugansk-kiev
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Закройте счета и уходите с Привата.
lbqdljvf
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:13

lbqdljvf Вы серьёзно? Как народ уйдёт с Привата?
Им же до сих пор многие активно пользуются и не желают даже рассматривать альтернативу.
До сих пор есть такие физлица и юрлица, которые "я тебе скину на Приват и мне это бесплатно---а на остальные банки мне ДОРОГО!"
У меня в июле-2022 сдохнут по сроку две карты Привата (и заказывать новые вместо них не собираюсь), но остаётся ещё зарплатная. Приват многих на ЗП или пенс.проект подсадил.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:22

Re: Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію

всего лишь сбор налогов
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:30

  Sanyok77 написав:До сих пор есть такие физлица и юрлица, которые "я тебе скину на Приват и мне это бесплатно---а на остальные банки мне ДОРОГО!"

это тоже уходит в прошлое - участились случаи, когда при оплате приходится платить 0.5%+0.5%, чаще всего, когда продавцы используют КДВ ради беспроцентного вывода наличности... пока только монобанк дает безубыточное обслуживание всех транзакций до 10к, но нет времени всех туда агитировать.... хотя так же участились случаи, когда продавцы предлагают моно параллельно привату и это очень радует
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:43

  Sanyok77 написав:lbqdljvf Вы серьёзно? Как народ уйдёт с Привата?
Им же до сих пор многие активно пользуются и не желают даже рассматривать альтернативу.
До сих пор есть такие физлица и юрлица, которые "я тебе скину на Приват и мне это бесплатно---а на остальные банки мне ДОРОГО!"
У меня в июле-2022 сдохнут по сроку две карты Привата (и заказывать новые вместо них не собираюсь), но остаётся ещё зарплатная. Приват многих на ЗП или пенс.проект подсадил.

Да элементарно можно уйти, и уже люди давно уходят. А "ятебескинунаприватщики" будут или подстраиваться или их место займут другие, тем более, есть полно альтернатив. У Привата давно нет каких-либо существенных преимуществ
Faceless
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