Деяким клієнтам Приват24 від ПриватБанку з ранку в четвер, 29 липня, почали приходити сповіщення про списання коштів з карток.
Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:59
Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:13
lbqdljvf Вы серьёзно? Как народ уйдёт с Привата?
Им же до сих пор многие активно пользуются и не желают даже рассматривать альтернативу.
До сих пор есть такие физлица и юрлица, которые "я тебе скину на Приват и мне это бесплатно---а на остальные банки мне ДОРОГО!"
У меня в июле-2022 сдохнут по сроку две карты Привата (и заказывать новые вместо них не собираюсь), но остаётся ещё зарплатная. Приват многих на ЗП или пенс.проект подсадил.
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:22
Re: Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію
всего лишь сбор налогов
Додано: Чет 29 лип, 2021 17:30
это тоже уходит в прошлое - участились случаи, когда при оплате приходится платить 0.5%+0.5%, чаще всего, когда продавцы используют КДВ ради беспроцентного вывода наличности... пока только монобанк дает безубыточное обслуживание всех транзакций до 10к, но нет времени всех туда агитировать.... хотя так же участились случаи, когда продавцы предлагают моно параллельно привату и это очень радует
Додано: Чет 29 лип, 2021 17:43
Да элементарно можно уйти, и уже люди давно уходят. А "ятебескинунаприватщики" будут или подстраиваться или их место займут другие, тем более, есть полно альтернатив. У Привата давно нет каких-либо существенных преимуществ
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