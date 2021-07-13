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Гетманцев пояснив, навіщо
потрібна податкова амністія

Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія

Пропонуємо до обговорення:
На руках у громадян є понад $50 млрд грошей, зароблених на ухиленні від податків, підкремлює Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Как в кино, давайте все вместе скинемся и погасим кредиты и все хотелки олигархов за счёт пересичных.
straponesa
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