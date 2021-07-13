На руках у громадян є понад $50 млрд грошей, зароблених на ухиленні від податків, підкремлює Гетманцев.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01
Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01
Как в кино, давайте все вместе скинемся и погасим кредиты и все хотелки олигархов за счёт пересичных.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:16
Re: Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія
«Налоговая амнистия – это возможность, грубо, получить документ о том, что у вас есть определенный объем денег или других активов, которые «белые». И когда вас впоследствии спросят, откуда у вас деньги на приобретение квартиры, дома, завода или чего бы там ни было, вы покажете документ и скажете: вот, пожалуйста, я амнистировал, и эти деньги «белые», – сказал Гетманцев.
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А зачем амнистироваться, если можно просто деньги на депозит положить?
Допустим есть у меня 100 или 200 тысяч грн., я их по разным банкам на депозиты раскидал - при таком раскладе смысл в амнистии пропадает. А с процентов банк удерживает 19.5% налога---чем не плата в бюджет?
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:26
Там сумма "декларирования" -- 0.4 ляма, вроде -- на таких копейках -- смысл, действительно, пропадает. Даже без всяких раскидал.
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