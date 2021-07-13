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Гетманцев пояснив, навіщо
потрібна податкова амністія

Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія

Пропонуємо до обговорення:
На руках у громадян є понад $50 млрд грошей, зароблених на ухиленні від податків, підкремлює Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Как в кино, давайте все вместе скинемся и погасим кредиты и все хотелки олигархов за счёт пересичных.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:16

Re: Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія

«Налоговая амнистия – это возможность, грубо, получить документ о том, что у вас есть определенный объем денег или других активов, которые «белые». И когда вас впоследствии спросят, откуда у вас деньги на приобретение квартиры, дома, завода или чего бы там ни было, вы покажете документ и скажете: вот, пожалуйста, я амнистировал, и эти деньги «белые», – сказал Гетманцев.
-----------------------------
А зачем амнистироваться, если можно просто деньги на депозит положить?
Допустим есть у меня 100 или 200 тысяч грн., я их по разным банкам на депозиты раскидал - при таком раскладе смысл в амнистии пропадает. А с процентов банк удерживает 19.5% налога---чем не плата в бюджет?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:26

  Sanyok77 написав:...
А зачем амнистироваться, если можно просто деньги на депозит положить?
Допустим есть у меня 100 или 200 тысяч грн., я их по разным банкам на депозиты раскидал - при таком раскладе смысл в амнистии пропадает.
...

Там сумма "декларирования" -- 0.4 ляма, вроде -- на таких копейках -- смысл, действительно, пропадает. Даже без всяких раскидал. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:27

Re: Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія

  Sanyok77 написав:А зачем амнистироваться, если можно просто деньги на депозит положить?
Допустим есть у меня 100 или 200 тысяч грн., я их по разным банкам на депозиты раскидал


если у тебя есть 50 000 000 грн, а если больше? хватит банок и памяти куда раскидал? людей с капиталом больше ляма баксов довольно много, таможенники, налоговики и прочие полезные люди... уверен, в том же мрео, благоустрое долларовых миллионеров достаточно.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:17

А как быть с оффшорами? Начал бы с себя, вон мамаша держит наличкой под лям баксов, сам же задекларировала. А ее 19 фирм приносят несколько тысяч гривен прибыли. Понесет в банк на проверку и уплатит 5%? И с зарубежных фирм тоже 9 уплатит и со всего отсального от часов до весов?
hxbbgaf
 
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