Гетманцев пояснив, навіщо потрібна податкова амністія

Додано: Чет 29 лип, 2021 13:16

«Налоговая амнистия – это возможность, грубо, получить документ о том, что у вас есть определенный объем денег или других активов, которые «белые». И когда вас впоследствии спросят, откуда у вас деньги на приобретение квартиры, дома, завода или чего бы там ни было, вы покажете документ и скажете: вот, пожалуйста, я амнистировал, и эти деньги «белые», – сказал Гетманцев.

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А зачем амнистироваться, если можно просто деньги на депозит положить?

Допустим есть у меня 100 или 200 тысяч грн., я их по разным банкам на депозиты раскидал - при таком раскладе смысл в амнистии пропадает. А с процентов банк удерживает 19.5% налога---чем не плата в бюджет?