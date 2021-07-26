Місія МВФ відвідає Україну у вересні.
Дивися повний текст Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53
Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53
А зачем давать деньги укр.чинушам??? Можна сразу финансировать строительство дорог напрямую онуру есть ебрр который не раздает деньги как нбу и госбанки по откатам.
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