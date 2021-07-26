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Георгієва назвала терміни
візиту місії МВФ в Україну

Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53

Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Місія МВФ відвідає Україну у вересні.

Дивися повний текст Георгієва назвала терміни візиту місії МВФ в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:53

А зачем давать деньги укр.чинушам??? Можна сразу финансировать строительство дорог напрямую онуру есть ебрр который не раздает деньги как нбу и госбанки по откатам.
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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