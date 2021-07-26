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25-35 грн за годину: киянам
можуть запровадити плату за...

25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12

25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін.

Дивися повний текст 25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за паркування біля власного будинку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12

Господин начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин должен сначала оплатить собственное дыхание по тарифу "Вдох 10грн, выдох 20" или перестать портить кислород
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:20

Нужно отправить недоумка на психиатрическую экспертизу.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41

любой градоначальник: значит план такой-сначала мы разрешаем строительство скворечников без паркингов, а потом будем драть со скворцов деньги за парковку
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:55

а пока этому радуются пешеходы, всем поднимают стоимость за электричество и отопление!
для маргиналов радость в том, что автомобилистов еще круче нагнули... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:05

А на що витрачатимуть гроші? На зарплатню інспекторів з паркування?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:21

Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!
Gastarbaiter
 
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