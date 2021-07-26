Про це заявив начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін.
Дивися повний текст 25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за паркування біля власного будинку.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12
25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за паркування біля власного будинку.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:12
Господин начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин должен сначала оплатить собственное дыхание по тарифу "Вдох 10грн, выдох 20" или перестать портить кислород
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41
любой градоначальник: значит план такой-сначала мы разрешаем строительство скворечников без паркингов, а потом будем драть со скворцов деньги за парковку
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:55
а пока этому радуются пешеходы, всем поднимают стоимость за электричество и отопление!
для маргиналов радость в том, что автомобилистов еще круче нагнули...
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:21
Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!
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