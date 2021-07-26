25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Gastarbaiter написав:Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!
Это Киев: 35 грн * 24 часа * 365 дней = 306600 грн ($ 11400) в год
Там же чітко написано - то в будні і тільки вдень, для 40-годинного тижня і роботи без відпусток це буде в районі 2000 годин * 35 грн = 70000 грн або 2600 доларів в рік, нуу нормальна ціна за можливість кататися в центр на машині.
В нецентральних районах 40 грн за робочий день, як кави попити
Все читко написанное и на совсем немножко у нас очень быстро становится нечитко и на постоянно. Так сказать, дайте хоть на полшишечки, а потом мы уже сами.