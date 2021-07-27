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25-35 грн за годину: киянам
можуть запровадити плату за...

25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:09

  zerocool написав:
  alter написав:
  Gastarbaiter написав:Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!


Это Киев: 35 грн * 24 часа * 365 дней = 306600 грн ($ 11400) в год

Там же чітко написано - то в будні і тільки вдень, для 40-годинного тижня і роботи без відпусток це буде в районі 2000 годин * 35 грн = 70000 грн або 2600 доларів в рік, нуу нормальна ціна за можливість кататися в центр на машині.

В нецентральних районах 40 грн за робочий день, як кави попити


Все читко написанное и на совсем немножко у нас очень быстро становится нечитко и на постоянно. Так сказать, дайте хоть на полшишечки, а потом мы уже сами.
alter
 
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о как бляхеры возбудились!
Ромасик
 
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Ох..ть вот это тема, сколько бабла можно накосить, из воздуха
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:39

  0mage0 написав:А на що витрачатимуть гроші? На зарплатню інспекторів з паркування?

И не только, правильные лица еще по виле в Испании прикупят. :mrgreen:
tigr-uu
 
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Воровитая киевская власть, рейтинг которой падает камнем вниз, по прежнему пытается заработать электоральные баллы за счет притеснения водителей, ничего нового. Они хотя бы ливневую канализацию в городе прочистили и отремонтировали, что ни дождь, то потоп.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:17

Ми платимо всі податки, оплачуємо клятим олігархам, і ще додатково маємо платити за парковку біля свого будинку? Ну це вже верх цинізма і наглості. Тоді буде спротив! На вила!!!
olwico_k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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