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25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:43
Tat_888 написав:
Правильное решение. У меня в подъезде 64 квартиры, почти в каждой есть авто.Подъехать разгрузиться -проблема, мусоровоз подъехать тоже не может.Я плачу за стоянку 800 грн в месяц ,до стоянки от дома 10 мин хода, а особо хитрожопые граждане заставили своими машинами и обочины и частично детскую площадку.
Стоянок всем не хватит и придется добираться не за 10 минут. Вся проблема в ДОБИРАТЬСЯ. Вышел из парадного и усадил ж о п у в кресло.
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p_a_l
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:45
А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
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p_a_l
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:13
p_a_l написав:
А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
Придомовая -- нет, а вот дворы -- да. А в случаях с хрущами -- у которых документов вообще нет -- доказать что "придомовая" не заканчивается в сантиметре от стен этого хруща невозможно
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_hunter
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