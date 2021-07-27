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25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:43
Tat_888 написав:
Правильное решение. У меня в подъезде 64 квартиры, почти в каждой есть авто.Подъехать разгрузиться -проблема, мусоровоз подъехать тоже не может.Я плачу за стоянку 800 грн в месяц ,до стоянки от дома 10 мин хода, а особо хитрожопые граждане заставили своими машинами и обочины и частично детскую площадку.
Стоянок всем не хватит и придется добираться не за 10 минут. Вся проблема в ДОБИРАТЬСЯ. Вышел из парадного и усадил ж о п у в кресло.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:45
А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:13
p_a_l написав:
А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
Придомовая -- нет, а вот дворы -- да. А в случаях с хрущами -- у которых документов вообще нет -- доказать что "придомовая" не заканчивается в сантиметре от стен этого хруща невозможно
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:40
Правильно, віками так було, ніщеброд має платити панам, ну а хто трохи вище і має зв"язки зробить собі дозволи на вільне пересування і паркування)))
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48
ruslan42212 написав:
любой градоначальник: значит план такой-сначала мы разрешаем строительство скворечников без паркингов, а потом будем драть со скворцов деньги за парковку
Никакие скворечники не рассчитаны на то, что 100% жильцов захотят постоянно держать свои жоповозки прямо под окнами.
Использование легковых автомобилей в городах надо ограничивать.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:01
Tat_888 написав:
Правильное решение. У меня в подъезде 64 квартиры, почти в каждой есть авто.Подъехать разгрузиться -проблема, мусоровоз подъехать тоже не может.Я плачу за стоянку 800 грн в месяц ,до стоянки от дома 10 мин хода, а особо хитрожопые граждане заставили своими машинами и обочины и частично детскую площадку.
До чого люди... наївні(?). Якщо буде плата за паркування біля дому, скільки Х800 буде стоянка? Я думаю, що тільки за перший рік мінімум вдвічі, а далі, якщо штрафуватимуть реально, то тільки вверх (у наших реаліях не здивуюся, якщо і в 5 разів зросте).
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:18
p_a_l написав:
А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
Не знаю, как в куевах, но в нашем уездном городке земля под многоэтажными многоквартирными домами находится в коммунальной собственности. Что конкретно под вашим домом можно уточнить в публичной кадастровой карте, если, конечно, данные о нем имеются в базе.
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