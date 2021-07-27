RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
25-35 грн за годину: киянам
можуть запровадити плату за...

25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:43

  Tat_888 написав:Правильное решение. У меня в подъезде 64 квартиры, почти в каждой есть авто.Подъехать разгрузиться -проблема, мусоровоз подъехать тоже не может.Я плачу за стоянку 800 грн в месяц ,до стоянки от дома 10 мин хода, а особо хитрожопые граждане заставили своими машинами и обочины и частично детскую площадку.

Стоянок всем не хватит и придется добираться не за 10 минут. Вся проблема в ДОБИРАТЬСЯ. Вышел из парадного и усадил ж о п у в кресло.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:45

Re: 25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за.

А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:13

  p_a_l написав:А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?

Придомовая -- нет, а вот дворы -- да. А в случаях с хрущами -- у которых документов вообще нет -- доказать что "придомовая" не заканчивается в сантиметре от стен этого хруща невозможно :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:40

Правильно, віками так було, ніщеброд має платити панам, ну а хто трохи вище і має зв"язки зробить собі дозволи на вільне пересування і паркування)))
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48

  ruslan42212 написав:любой градоначальник: значит план такой-сначала мы разрешаем строительство скворечников без паркингов, а потом будем драть со скворцов деньги за парковку

Никакие скворечники не рассчитаны на то, что 100% жильцов захотят постоянно держать свои жоповозки прямо под окнами.
Использование легковых автомобилей в городах надо ограничивать.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 08.09.09
Подякував: 37 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56

  Gastarbaiter написав:Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!


В принципе правильно, в нормальных странах возле многоэтажных домов есть некоторое количество гостевых мест, а жильцы за парковку своих авто платят ежемесячно определенную сумму, но они платят за реальное паркоместо,с тем что вопрос парковки в крупных городах должен решаться никто не спорит и решать его надо комплексно, а здесь как всегда тупо хотят сделать трошки денег из воздуха :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:01

  Tat_888 написав:Правильное решение. У меня в подъезде 64 квартиры, почти в каждой есть авто.Подъехать разгрузиться -проблема, мусоровоз подъехать тоже не может.Я плачу за стоянку 800 грн в месяц ,до стоянки от дома 10 мин хода, а особо хитрожопые граждане заставили своими машинами и обочины и частично детскую площадку.

До чого люди... наївні(?). Якщо буде плата за паркування біля дому, скільки Х800 буде стоянка? Я думаю, що тільки за перший рік мінімум вдвічі, а далі, якщо штрафуватимуть реально, то тільки вверх (у наших реаліях не здивуюся, якщо і в 5 разів зросте).
L
 
Повідомлень: 450
З нами з: 19.05.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:08

  antikkristall написав:
  Gastarbaiter написав:Это вам не вшивый Манхеттен (2200 дол./год) и не нищебродский Амстердам (500 дол./год)!


В принципе правильно, в нормальных странах возле многоэтажных домов есть некоторое количество гостевых мест, а жильцы за парковку своих авто платят ежемесячно определенную сумму, но они платят за реальное паркоместо,с тем что вопрос парковки в крупных городах должен решаться никто не спорит и решать его надо комплексно, а здесь как всегда тупо хотят сделать трошки денег из воздуха :)

Надо и у нас так сделать. На парковках места разметить, установить счетчики, а в неразменных местах - только кратковременная остановка.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 08.09.09
Подякував: 37 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:18

  p_a_l написав:А разве придомовая территория принадлежит городской администрации? Может мне платить налог за то что я тапки у кровати на ночь ставлю?

Не знаю, как в куевах, но в нашем уездном городке земля под многоэтажными многоквартирными домами находится в коммунальной собственности. Что конкретно под вашим домом можно уточнить в публичной кадастровой карте, если, конечно, данные о нем имеются в базе.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 19.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...
R2 » Чет 29 лип, 2021 16:26
2 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 10:37
alter
Цьогоріч перекази трудових мігрантів в Україну можуть...
R2 » Сер 28 лип, 2021 20:01
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 20:01
smatros
Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи
R2 » Вів 27 лип, 2021 11:16
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 11:16
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18360)
30.07.2021 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.